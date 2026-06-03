La Camera ha approvato una risoluzione che punta a rafforzare lo sviluppo dei droni in Italia, con cinque linee guida principali. I sistemi senza pilota sono ora considerati strumenti già attivi sul mercato e non più solo tecnologie emergenti. La risoluzione invita a promuovere investimenti, semplificare le normative e favorire l’innovazione nel settore, puntando a una maggiore diffusione e utilizzo di queste apparecchiature.

I droni non sono più una tecnologia del futuro, anzi. Oggi i sistemi unmanned devono essere approcciati come infrastrutture operative del presente, con applicazioni che spaziano dalla logistica sanitaria al monitoraggio delle infrastrutture critiche, dalla mobilità urbana alla sorveglianza delle coste. E che quindi devono avere il giusto spazio nel dibattito politico italiano. Per affrontare i nodi che frenano lo sviluppo del settore, Giulia Pastorella (Azione) ha promosso la stesura di una risoluzione parlamentare presentata mercoledì 3 giugno presso la Camera dei deputati, alla presenza degli stakeholder di settore. Un atto di indirizzo al... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cinque assi per accelerare lo sviluppo italiano nel settore dei droni. La risoluzione alla Camera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaciUna grande azienda farmaceutica ha annunciato una collaborazione con OpenAI per migliorare il processo di sviluppo di nuovi farmaci.

Space 11, l’italiano Andrea Iervolino è pronto per lo spazio: quattro assi nel teamSpace 11, azienda dell'imprenditore italiano Andrea Iervolino, si prepara a lanciare un progetto nel settore dello spazio.

Argomenti più discussi: Commenti su: Tre veicoli in fiamme fuori da un’azienda nei pressi del casello di Rovato; Curati, di Pralboino, è ripartito per l’Australia dove si sta costruendo un futuro; Commenti su: Pace in Iran? Il mondo spera. I conti su Brescia e quanto è costata la guerra all’economia locale; Sinner affronta Cerúndolo per un infortunio alla gamba, concede il 4° set al Roland Garros; 5° set dal vivo.