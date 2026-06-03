Cicloturismo | nasce il Grand tour della Lombardia

Il 3 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, viene presentato il Grand Tour della Lombardia by A2A. Si tratta di un progetto che invita a percorrere i territori della regione in bicicletta, con l’obiettivo di favorire un viaggio più lento e sostenibile. L’iniziativa si propone di promuovere un modo di muoversi che valorizzi l’esperienza del viaggio e la scoperta dei luoghi, privilegiando un approccio culturale e di attenzione all’ambiente.

Oggi, 3 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, nasce il Grand Tour della Lombardia by A2A: un progetto culturale, ancor prima che ciclistico, che invita a rallentare, attraversare i territori con attenzione e restituire tempo all’esperienza del viaggio, promuovendo un modo più sostenibile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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