Questa sera – mercoledì 3 giugno 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. E poi, giovedì 4 giugno inizia il processo all’imprenditore Gianluca Soncin. Pamela Genini poteva essere salvata? In ospedale per uno dei vari episodi di violenza, la donna risponde al questionario “Brief Risk Assessment”, quello che evidenzia i possibili rischi per una donna maltrattata, dichiarando di aver paura di essere uccisa – cosa che effettivamente avviene un anno dopo. Come mai non erano stati presi provvedimenti nei confronti di Soncin? Intanto rimane indagato Francesco Dolci per la profanazione della tomba di Pamela. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 3 giugno 2026 su Rai 3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 aprile 2026 su Rai 3

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 6 maggio 2026 su Rai 3Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 27/05/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 27 maggio; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggio; Gli scomparsi di oggi a Chi l'ha visto?.

E' presente un’infrazione relativa alla sua targa: Attenzione agli SMS come questo apparentemente. Invitano a cliccare un link per saldare una multa, ma si tratta di un tentativo di #phishing per rubare dati personali. Ci sono altre segnalazioni? #chilhavisto x.com

Le anticipazioni di Chi l’ha visto?: gli scomparsi e 3 casi di femminicidioSi sono riaperte le indagini su Paula Andrea Bran Yépez, conosciuta anche come Rosita, scomparsa nel novembre del 2012 dalla sua abitazione di Farneta (Lucca). Il marito Samuel Laverde Guarín ha ... iodonna.it

Chi l’ha visto? torna sul caso di Pamela Genini: inizia il processo a Gianluca Soncin, le anticipazioniIl programma di Rai3 con Federica Sciarelli sulle persone scomparse e i misteri irrisolti andrà in onda alle 21:20 ... affaritaliani.it