Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 3 giugno 2026 su Rai 3

Da tpi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera – mercoledì 3 giugno 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. E poi, giovedì 4 giugno inizia il processo all’imprenditore Gianluca Soncin. Pamela Genini poteva essere salvata? In ospedale per uno dei vari episodi di violenza, la donna risponde al questionario “Brief Risk Assessment”, quello che evidenzia i possibili rischi per una donna maltrattata, dichiarando di aver paura di essere uccisa – cosa che effettivamente avviene un anno dopo. Come mai non erano stati presi provvedimenti nei confronti di Soncin? Intanto rimane indagato Francesco Dolci per la profanazione della tomba di Pamela. 🔗 Leggi su Tpi.it

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