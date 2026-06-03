Dopo 23 anni, la guida della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) è passata a Paola Varese. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambio di leadership all’interno dell’organizzazione. Varese assume il ruolo di presidente nazionale, sostituendo il predecessore che ha ricoperto la carica per oltre due decenni. La modifica è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla procedura o sui motivi del cambio.

Dopo 23 anni cambia il vertice della Favo, la Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia: la nuova presidente nazionale è Paola Varese. Cofondatrice di Favo, paziente, caregiver, volontaria storica e stimata oncologa, guida una squadra composta dai vice presidenti Marcella Marletta (Presidente Aistom) e Davide Petruzzelli (Presidente La Lampada di Aladino), Luminita Andreescu (Presidente Anvolt) nel ruolo di Tesoriere ed Elisabetta Iannelli (Vice Presidente Aimac), riconfermata segretario. Una notizia che non arriva a sorpresa. Dopo “23 anni consecutivi di straordinaria e lungimirante presidenza”, il fondatore di Favo, Francesco De Lorenzo, aveva annunciato il passo indietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chi è Paola Varese, nuova presidente Favo dopo 23 anni

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