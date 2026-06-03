ChatGPT | l’esperimento rivela l’assenza di coscienza e di emozioni

Un esperimento su ChatGPT ha mostrato che il sistema non possiede coscienza né emozioni. È stato osservato che, pur riuscendo a simulare conversazioni, il modello non comprende né prova sentimenti. Inoltre, il sistema spesso non riesce a seguire istruzioni di formattazione semplici, evidenziando limiti nel suo funzionamento. Questi risultati sottolineano come ChatGPT sia un sistema statistico che riproduce testo senza consapevolezza.

Come può un sistema statistico simulare una conversazione senza coscienza?. Perché ChatGPT fallisce nel seguire istruzioni di formattazione apparentemente semplici?. Quali rischi comporta affidare decisioni critiche a un modello senza giudizio?. Come cambierà il nostro modo di elaborare il sapere domani?.? In Breve L'esperimento condotto da Arturo Calabrese evidenzia limiti tecnici nella formattazione dei testi.. Il sistema genera risposte basandosi su modelli statistici e schemi linguistici predefiniti.. L'IA può riflettere errori o pregiudizi presenti nei dati di addestramento utilizzati.. L'utente deve verificare ogni informazione per compensare la mancanza di controllo consapevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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umAnI | Viaggio tra coscienza, evoluzione e intelligenza naturale e digitale - Giorgio Vallortigara

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