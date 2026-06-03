L’ex ct Mancini ha espresso entusiasmo per il Cesena, invitando suo figlio a cogliere subito l’occasione di entrare nel club. Non ha commentato questioni relative alla Nazionale, né sul suo possibile ritorno né sulla sua uscita nel 2023, dopo aver vinto l’Europeo nel 2021. Mancini ha parlato esclusivamente del legame con il Cesena, definendolo un club “glorioso”.

Cesena, 3 giugno 2026 – Guai a sfiorare il tema Nazionale, sia che si tratti di un suo ritorno, sia che si tratti dell’addio nel 2023 dopo aver conquistato l’Europeo nel 2021 (il campionato 2020 post Covid) e aver fallito la seconda qualificazione dell’Italia al Mondiale. L’ex ct Roberto Mancini di questo non vuole parlare, ma se gli si chiede del figlio Andrea, prossimo a diventare il futuro ds del Cesena, allora tutto cambia. “Certo, di mio figlio parlo – dice mentre è in auto di ritorno nella sua Jesi –, di lui posso solo che parlare bene. È mio figlio”. Ha dedicato un post non solo a suo figlio, ma anche ad Attilio Lombardo e Giovanni Invernizzi: “Grazie da noi sampdoriani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Cesena club glorioso, ho detto a mio figlio Andrea di accettare subito”: l’ex ct Mancini vede bianconero

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