Un noto barbiere di 92 anni è deceduto, lasciando un vuoto nel quartiere. Le esequie si svolgeranno nella chiesa locale, con il rito previsto nel tardo pomeriggio. La famiglia ha annunciato che la cerimonia sarà aperta a chi desidera rendere omaggio. Il negozio chiuso da giorni rimarrà vuoto, e si attendono eventuali iniziative per ricordare il professionista.

Quali sono i dettagli sulle esequie e il luogo del commiato? Come intende la famiglia onorare la memoria del defunto? Chi sono i familiari che hanno comunicato la notizia? Quando si terrà il rito religioso nella chiesa parrocchiale??? In Breve Esposizione del corpo giovedì 4 giugno presso la Casa Funeraria della Mori Marco Rito funebre venerdì 5 giugno ore 9 nella Chiesa parrocchiale di Cesano Figli Luca, Marco e Simone insieme ai nipoti Andrea e Alberto partecipano al lutto Fam . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesano piange un simbolo: muore a 92 anni il barbiere Streccioni

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