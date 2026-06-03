celebrazione con il fiume po protagonista

Il fiume Po è stato al centro delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Durante l’evento, sono state organizzate iniziative lungo le sue sponde, coinvolgendo diverse località lungo il corso del fiume. Nessun altro dettaglio sugli eventi o partecipanti è stato reso pubblico. La celebrazione ha sottolineato il ruolo simbolico del Po nel patrimonio nazionale.

È stato il Po il protagonista delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Ieri infatti migliaia di cremonensi hanno seguito da Lungo Po Europa la manifestazione, per la prima volta in riva al Grande Fiume, che ha visto diverse dimostrazioni da parte delle forze dell’ordine e si è chiusa con una parata di barche sul fiume ad opera di atleti e associati dei circoli canottieri. Fin dalle prime ore del mattino, nei circoli erano stati allestiti gli stand delle forze dell’ordine. Dalle 11 sono iniziate le dimostrazioni: un arresto simulato di uno spacciatore a bordo di un’imbarcazione da parte della polizia e della finanza, o ancora il disinnesco di un ordigno lungo il fiume da parte degli uomini del Decimo Guastatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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