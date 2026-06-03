Cavalli scappano dal recinto vanno sui binari e vengono travolti dal treno | passeggeri evacuati

Martedì sera, intorno alle 21, sulla linea ferroviaria della Valsugana, due cavalli sono scappati da un recinto, si sono diretti sui binari e sono stati investiti da un treno in transito. L’incidente ha causato l’evacuazione dei passeggeri presenti sul convoglio. Non sono stati riportati feriti tra i viaggiatori. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in zona.

Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli di martedì sera, 2 giugno 2026, lungo la linea ferroviaria della Valsugana per diversi passeggeri di un treno in corsa che, attorno alle 21, sono stati evacuati per un grave incidente che ha visto coinvolti due cavalli.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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