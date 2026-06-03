Cavalli scappano dal recinto vanno sui binari e vengono travolti dal treno | passeggeri evacuati

Martedì sera, intorno alle 21, sulla linea ferroviaria della Valsugana, due cavalli sono scappati da un recinto e si sono trovati sui binari. Un treno in corsa li ha travolti, causando l’evacuazione di alcuni passeggeri. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno rimosso i cavalli e messo in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per il coordinamento dei soccorsi.

Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli di martedì sera, 2 giugno 2026, lungo la linea ferroviaria della Valsugana per diversi passeggeri di un treno in corsa che, attorno alle 21, sono stati evacuati per un grave incidente che ha visto coinvolti due cavalli.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Cavalli in fuga senza controllo nella notte a Roma

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