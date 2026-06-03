A Cassano d’Adda, si discute dell’ipotesi di installare un data center di A2A. La questione sarà affrontata nel prossimo consiglio comunale, con un’interrogazione presentata dalle forze di minoranza. La discussione è prevista per la prima seduta del mese di giugno.

Ipotesi data center A2A a Cassano d’Adda, dibattito pronto ad approdare in consiglio comunale. Un’interrogazione delle forze di minoranza dovrebbe essere all’ordine del giorno della prima seduta consiliare del mese di giugno. Possibile, e richiesta, la presenza di rappresentanti dell’azienda. L’interpellanza di Pd, Obiettivo comune e Cassano Etica Ecologista era stata predisposta nelle scorse settimane, quando l’interesse della società su Cassano d’Adda, che già ospita la centrale termoelettrica, era stato espresso dall’ad Renato Mazzoncini a margine dell’informativa trimestrale. Il dibattito in consiglio era stato rinviato a una seduta successiva all’approvazione del Pgt, condotta in porto l’altra sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano d’Adda, l’ipotesi data center arriva in Consiglio

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