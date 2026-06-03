La Procura ha preso in carico l'inchiesta sul caso di Igor Squeo, iscrivendo sette persone nel registro degli indagati. Si indaga sulle circostanze della sua morte, con particolare attenzione alla possibile causa di asfissia legata alla contenzione fisica. Inoltre, si verifica perché la dottoressa abbia alterato il dato sulla saturazione di ossigeno durante le procedure mediche. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e modalità dei fatti.

Come può la contenzione fisica aver causato l'asfissia di Igor Squeo?. Perché la dottoressa ha falsificato il dato della saturazione dell'ossigeno?. Chi sono i sette indagati tra agenti di polizia e personale medico?. Cosa emergerà dall'esumazione del corpo per accertare nuove fratture ossee?.? In Breve Quattro agenti accusati di omicidio preterintenzionale per contenzione fisica impropria. Due agenti indagati per falso ideologico su annotazioni di servizio. Dottoressa indagata per omicidio colposo e falso su saturazione all'82%. Richiesta esumazione per verificare possibili fratture ossee non rilevate precedentemente. La Procura generale avoca l’inchiesta sulla morte di Igor Squeo e iscrive sette indagati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Squeo: la Procura avoca l’inchiesta e iscrive 7 indagati

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