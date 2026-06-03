Carenza di personale e risorse | dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscana

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno proclamato lo stato di agitazione nella sanità toscana. La decisione è arrivata dopo il rifiuto dell'assessorato regionale alla Salute di avviare un confronto sull’attuazione del contratto nel settore. La protesta nasce da una cronica carenza di personale e risorse, che ha portato a una situazione di difficoltà nelle strutture sanitarie della regione.

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Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono state oggi, 3 giugno, le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, di fronte al rifiuto da parte dell'assessorato regionale alla Salute di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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