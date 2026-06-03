Carenza di personale e risorse | dichiarato lo stato di agitazione nella sanità toscana

Le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up hanno proclamato lo stato di agitazione nella sanità toscana. La decisione è arrivata dopo il rifiuto dell'assessorato regionale alla Salute di avviare un confronto sull’attuazione del contratto nel settore. La protesta nasce da una cronica carenza di personale e risorse, che ha portato a una situazione di difficoltà nelle strutture sanitarie della regione.

Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono state oggi, 3 giugno, le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, di fronte al rifiuto da parte dell'assessorato regionale alla Salute di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

T&T Red Cross Society Moves To Strengthen Accountability Under New Leadership

Notizie e thread social correlati

Sanità, Cgil e Uil proclamano lo stato di agitazione del personale in LiguriaLa Fp Cgil Liguria e la Uil Fp Liguria hanno annunciato lo stato di agitazione del personale sanitario in Liguria.

Temi più discussi: La Commissione Ue avverte l’Italia: accesso alle cure in peggioramento, liste d’attesa e carenza di personale mettono sotto pressione il Ssn; Vigili del fuoco: Conapo, chiusi sette Reparti volo per carenza di personale.; Carenza di personale al Servizio per le Dipendenze di Spoleto e della Valnerina; Re Start 2025/26 - Carenza di personale nel turismo: allarme per la stagione estiva - 01/06/2026 - Video.

La #Commissione #Ue avverte l’Italia: accesso alle cure in peggioramento, liste d’attesa e carenza di personale mettono sotto pressione il #Ssn quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com

La carenza di personale negli enti locali continua a mettere sotto pressione uffici comunali, Province e amministrazioni territoriali. reddit

Crisi del personale sanitario, ecco le proposte degli eurodeputatiLe commissioni UE per l'Occupazione e gli affari sociali e per la Sanità pubblica hanno adottato una relazione per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e migliorare l'occupazione e le condi ... insanitas.it

Infermieri, manca il 30% del personale: Lavoriamo tanto e siamo pagati pocoTra uscite – prevalentemente per i pensionamenti – ed entrate, c'è un gap del 30% di personale. Non attirano più queste professioni: siamo pagati poco e lavoriamo tanto Lo dice Antonio Bagnaschi del ... rainews.it