Cardiologia interventistica | attivato il nuovo angiografo al ' Masselli Mascia' di San Severo

Notizia in breve

È stato attivato un nuovo angiografo presso il presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo. L’apparecchiatura è stata installata recentemente e ora è operativa. La struttura sanitaria ha comunicato che il nuovo angiografo sarà utilizzato per interventi di cardiologia interventistica. La notizia riguarda l’ampliamento delle risorse tecnologiche disponibili presso l’ospedale. La comunicazione ufficiale non specifica altre modalità operative o tempi di utilizzo.