Cardiologia interventistica | attivato il nuovo angiografo al ' Masselli Mascia' di San Severo
È stato attivato un nuovo angiografo presso il presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo. L’apparecchiatura è stata installata recentemente e ora è operativa. La struttura sanitaria ha comunicato che il nuovo angiografo sarà utilizzato per interventi di cardiologia interventistica. La notizia riguarda l’ampliamento delle risorse tecnologiche disponibili presso l’ospedale. La comunicazione ufficiale non specifica altre modalità operative o tempi di utilizzo.
Attivo il nuovo angiografo installato presso il presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo. L’apparecchiatura, acquistata da Asl Foggia con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un importante passo avanti nel percorso di ammodernamento tecnologico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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