Cara Repubblica prima che tu compia un secolo spero troverai la verità la giustizia e la libertà strappate

Una lettera pubblicata su una testata giornalistica esprime la speranza che, prima di raggiungere il centenario, si possa trovare la verità, la giustizia e la libertà. L’autore fa riferimento alla Festa della Repubblica, sottolineando che questa celebrazione si svolge con un problema irrisolto, definito come un “elefante nella stanza”. La comunicazione si concentra sul desiderio di un cambiamento e di risolvere questioni ancora aperte.

di Andrea Spinelli La Festa della Repubblica viene celebrata con il solito elefante nella stanza. Si tratta ovviamente della mancata condanna dei crimini fascisti, perlopiù amnistiati in diverse fasi storiche, e la conseguente mancata defascistizzazione delle istituzioni italiane, ai cui vertici in molte occasioni, come è storicamente comprovato (vedi Franzinelli, Laterza, 2022), rimasero numerosi quadri della nomenclatura del ventennio. In questo contesto la storia repubblicana non poteva non essere attraversata da un oscuro filo nero che segna le pagine più dolorose della nostra memoria: dalle stragi degli anni di piombo, ai tentativi di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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