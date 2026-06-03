Capua il Luogo della Lingua Festival 2026 | letteratura podcast e musica tra memoria introspezione e identità mediterranea

Notizia in breve

Durante la 21ª edizione del festival Capua il Luogo della Lingua, si sono svolti eventi dedicati a letteratura, podcast e musica, focalizzati su temi come memoria, introspezione e identità mediterranea. La manifestazione, diretta da Giuseppe Bellone e patrocinata dalla Città di Capua, è stata organizzata anche con il supporto del Patto per la Lettura – Capua Città che Legge, nell’ambito delle politiche culturali promosse dall’amministrazione comunale.