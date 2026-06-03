Capua il Luogo della Lingua Festival 2026 | letteratura podcast e musica tra memoria introspezione e identità mediterranea
Durante la 21ª edizione del festival Capua il Luogo della Lingua, si sono svolti eventi dedicati a letteratura, podcast e musica, focalizzati su temi come memoria, introspezione e identità mediterranea. La manifestazione, diretta da Giuseppe Bellone e patrocinata dalla Città di Capua, è stata organizzata anche con il supporto del Patto per la Lettura – Capua Città che Legge, nell’ambito delle politiche culturali promosse dall’amministrazione comunale.
Continuano gli appuntamenti della 21^ edizione del Capua il Luogo della Lingua festival diretto da Giuseppe Bellone, con il patrocinio della Città di Capua e promossa sotto l’egida del Patto per la Lettura – Capua Città che Legge, all’interno delle politiche culturali sostenute dall’assessore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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