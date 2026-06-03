Capodrise ricorda Maria Perrella | il 5 giugno presentazione postuma del romanzo sul riscatto delle donne

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 19 nell’aula consiliare di Capodrise si terrà la presentazione postuma del romanzo “Neorinascimento del corpo femminile”, scritto dalla poetessa e scrittrice scomparsa. L’evento ricorda Maria Perrella e il suo lavoro dedicato al riscatto delle donne. La presentazione si concentra sul suo ultimo libro, che affronta temi legati alla condizione femminile e alla rinascita. L’iniziativa è organizzata per onorare la memoria dell’autrice.