Capodrise ricorda Maria Perrella | il 5 giugno presentazione postuma del romanzo sul riscatto delle donne
Venerdì 5 giugno alle 19 nell’aula consiliare di Capodrise si terrà la presentazione postuma del romanzo “Neorinascimento del corpo femminile”, scritto dalla poetessa e scrittrice scomparsa. L’evento ricorda Maria Perrella e il suo lavoro dedicato al riscatto delle donne. La presentazione si concentra sul suo ultimo libro, che affronta temi legati alla condizione femminile e alla rinascita. L’iniziativa è organizzata per onorare la memoria dell’autrice.
Un appuntamento carico di significato umano e culturale quello in programma venerdì 5 giugno, alle 19, nell’aula consiliare di Capodrise, dove sarà presentato “Neorinascimento del corpo femminile”, ultimo romanzo della scrittrice e poetessa Maria Perrella. Il desiderio dell’autrice realizzato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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