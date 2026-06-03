Caos totale Conte e Schlein infuriati con l’Europa

A Bruxelles, durante le trattative europee, si sono verificati momenti di forte tensione tra i rappresentanti di due partiti. Dopo settimane di negoziati riservati, una semplice riga inserita in un accordo ha scatenato accuse e rabbia tra le parti coinvolte. Le parole usate sono diventate armi, riflettendo un clima di grande frustrazione e scontro tra i protagonisti.

C’è un momento, a Bruxelles, in cui le parole diventano lame. Si lavora per settimane lontano dalle telecamere, poi all’improvviso basta una riga in un accordo per far esplodere tutto: accuse, rabbia, timori. E soprattutto una sensazione che in tanti, in Italia, hanno già chiamato con due parole pesanti: “caos totale”. Il tema è uno di quelli che dividono, scaldano, fanno discutere anche a tavola: immigrazione, sicurezza, diritti. E questa volta a finire nel mirino non è solo un governo o un partito, ma l’Europa stessa. Perché l’intesa appena raggiunta su un nuovo pezzo della politica migratoria Ue sta già accendendo lo scontro, dentro e fuori dai palazzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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