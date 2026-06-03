canzoni di pace testi e storie raccolti in un libro

Un nuovo libro raccoglie testi e storie legate a canzoni che parlano di pace. Ogni capitolo presenta i testi, le melodie e le narrazioni che spiegano il significato delle canzoni sul tema della guerra. L’autore suggerisce di ascoltare le canzoni mentre si legge, per un’esperienza più completa. Il volume si concentra su brani musicali che affrontano il conflitto e i suoi effetti, offrendo un confronto tra parole e musica.

"Infine una raccomandazione: questo libro andrebbe letto ascoltando la canzone di cui si parla". Melodia, testo, significati, le storie che stanno dietro alle canzoni: un dialogo fatto di parole e musica attorno al grande (e terribile) tema della guerra. Per tornare a ‘sentire’, nel senso più vero della parola. Marco Masoni - critico musicale, storico del pop e del rock, cantautore, insegnante, inventore e organizzatore di manifestazioni musicali di vario tipo - ha scritto il "libro perfetto da tenere sul comodino per leggere il testo di una delle canzoni, rammemorarsi la melodia, canticchiarsela mentre il sonno cade sulle palpebre per poi sognare un mondo di pace" come dice nella prefazione Moni Ovadia (la postfazione è invece di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PACE SARÀ – La Canzone Più Toccante sulla Pace (Devi Ascoltarla)

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