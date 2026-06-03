Canone Rai chi può chiedere l'esenzione fino al 30 giugno | i requisiti per bloccare l'addebito in bolletta

Fino al 30 giugno, è possibile presentare online all'Agenzia delle entrate una dichiarazione per richiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai fino a dicembre, a condizione di non possedere una televisione. La procedura permette di bloccare l’addebito in bolletta per chi soddisfa i requisiti richiesti. La dichiarazione si può inviare tramite il sito ufficiale dell’Agenzia, che ha reso disponibile il modulo fino alla scadenza indicata.

Disponibile fino al 30 giugno sul sito dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione per non pagare il canone fino a dicembre se non si possiede una televisione. Ecco come fare domanda e bloccare l'addebito automatico in bolletta. Dal primo luglio al via le domande per l'esonero per il 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CANONE RAI 2026: COME NON PAGARE E MODULO ESENZIONE

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