Campionati Nazionali Universitari 2026 | 10 podi per il Cus Pisa due gli ori
Durante i Campionati Nazionali Universitari 2026, il Cus Pisa ha conquistato dieci medaglie complessive, tra cui due ori, tre argenti e cinque bronzi. Le discipline coinvolte sono state l’atletica leggera, la scherma, il karate, il tiro a volo e il tennistavolo. La partecipazione ha portato a un risultato complessivo di medaglie in diversi settori sportivi, evidenziando la presenza del team in più discipline.
Il Cus Pisa torna dai Campionati Nazionali Universitari 2026 con un medagliere di tutto rispetto: 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi, per un totale di 10 podi in discipline che spaziano dall'atletica leggera alla scherma, dal karate al tiro a volo, fino al tennistavolo. Un risultato che premia il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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