Campionati Nazionali Universitari 2026 | 10 podi per il Cus Pisa due gli ori

Notizia in breve

Durante i Campionati Nazionali Universitari 2026, il Cus Pisa ha conquistato dieci medaglie complessive, tra cui due ori, tre argenti e cinque bronzi. Le discipline coinvolte sono state l’atletica leggera, la scherma, il karate, il tiro a volo e il tennistavolo. La partecipazione ha portato a un risultato complessivo di medaglie in diversi settori sportivi, evidenziando la presenza del team in più discipline.