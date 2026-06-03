Un uomo stava camminando a piedi lungo il Ponte all’Indiano, una delle strade più trafficate di Firenze, alle 4 del mattino. Improvvisamente, è stato investito da un veicolo che transitava in quel momento. La vittima è rimasta sul posto, mentre i soccorsi sono intervenuti subito. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare il conducente coinvolto.

Firenze, 3 giugno 2026 – Trovarsi a percorrere una delle strade più trafficate di Firenze a piedi, alle 4.30 del mattino. La notte inizia a lasciare spazio alle luci dell’alba, le auto attraversano da una parte e dall’altra il grande viadotto che congiunge due quartieri della città. Due carreggiate separate da uno spartitraffico, quattro corsie di marcia e un ponte pedonale sospeso al di sotto della struttura principale, lo stesso che collega via di San Biagio a Petriolo a via dell'Isolotto. Ma il trentenne investito e ucciso non si trovava nel tratto pedonale del Ponte all’Indiano. Nella mattinata del 3 giugno l’uomo camminava sulla carreggiata ed è stato investito in pieno da uno scooterista che in quel momento percorreva il tratto in direzione aeroporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camminava sulla strada, poi lo schianto mortale. Tragedia sul Ponte all’Indiano: cosa è accaduto

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La Polizia Scientifica indaga sulla dinamica dell'incidente mortale di Acilia

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