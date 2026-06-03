Cambia tutto per Bernardo Silva | la decisione sul nuovo club sarà presa dopo i Mondiali Gli aggiornamenti sul portoghese

Bernardo Silva non ha ancora scelto il suo prossimo club. La decisione sul trasferimento sarà presa solo dopo la fine dei Mondiali. Il giocatore portoghese ha deciso di non accelerare le trattative e di aspettare il termine della competizione per valutare le offerte e le opportunità future. Fino ad allora, rimane in attesa di sviluppi senza confermare alcun accordo o destinazione.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da scrivere. Il giocatore portoghese ha rimandato ogni decisione a dopo il Mondiale. Il calciomercato vive di continui colpi di scena e cambi di rotta improvvisi, e l’ultimo caso riguarda il portoghese. Come riferito da Romano, Bernardo Silva cambia piani e deciderà del suo futuro dopo i Mondiali, rimescolando completamente le carte in tavola per i club interessati alle sue prestazioni. Un rinvio che comunque non dovrebbe cambiare molto per la Juventus visto che senza Champions la pista che porta all’ex Manchester City resta davvero complicata. Fino a poche settimane fa, l’entourage del giocatore e lo stesso centrocampista del Manchester City sembravano intenzionati a definire la prossima destinazione prima del fischio d’inizio della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Lofferta per Bernardo Silva che cambia gli equilibri

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Bernardo Silva Juve, il portoghese ha sciolto le riserve: decisione presa al 100% sul futuroIl centrocampista portoghese ha comunicato di aver preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro, senza più dubbi.

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? Conferme totali sulla base di accordo tra il Barcellona e Bernardo Silva. Gradimento assoluto di tutto il management blaugrana, nessuna necessità di cedere altri giocatori per definire. Solo dettagli da limare per trovare la quadra definitiva. Imminente. x.com

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