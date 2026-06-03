L’Emilia-Romagna ha deciso di fermare temporaneamente le attività lavorative a causa delle alte temperature e ha introdotto misure per tutelare i rider. Le piattaforme di consegna devono rispettare questi stop, ma si registrano resistenze da parte delle aziende locali che si oppongono all’adozione di nuove norme di sicurezza. La normativa prevede pause obbligatorie durante le ore più calde, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori dai rischi legati al caldo estremo.

Come possono gli algoritmi delle piattaforme rispettare i nuovi stop lavorativi?. Perché le aziende locali si oppongono a questo obbligo di sicurezza?. Chi deve garantire la protezione dei rider durante le ondate di calore?. Cosa cambierà nel rapporto tra gestione digitale e norme regionali?.? In Breve Provvedimento approvato dalla giunta regionale mercoledì 3 giugno.. Obiettivo uniformare le norme con le altre regioni italiane.. Sfida tecnologica per sincronizzare algoritmi digitali e direttive regionali.. Piani di miglioramento strutturale previsti per l'anno prossimo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: l’Emilia-Romagna ferma i lavori e tutela i rider

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