Domani e venerdì le temperature in Calabria sono destinate a rimanere elevate, con il sole e il caldo tipici di giugno. Tuttavia, si prevede l’arrivo di nuvole e una perturbazione che interesserà alcune zone del Sud, portando possibili precipitazioni intense. Le variazioni di temperatura tra i due giorni non sono significative, ma alcune aree potrebbero sperimentare un calo a causa delle piogge. La situazione meteorologica indica un cambiamento temporaneo nel clima stabile attuale.

Come cambieranno le temperature tra domani e venerdì?. Quali zone del Sud subiranno invece la perturbazione intensa?. Cosa accadrà esattamente domenica secondo le ultime proiezioni?. Perché questo clima temperato è fondamentale per l'agricoltura locale?.? In Breve Temperature massime previste tra i 26 e i 29 gradi in tutta la regione.. Aumento nuvolosità previsto per il pomeriggio di mercoledì 03 giugno 2026.. Clima ideale per attività agricole e lavori all'aperto senza stress termico.. Domenica possibili passaggi nuvolosi senza piogge secondo le proiezioni meteo.. Il meteo in Calabria: nuvolosità in aumento ma senza piogge per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: nuvole in arrivo ma il sole e il caldo di giugno restano

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TORNA il SOLE! L'Anticiclone Invade L'Italia

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