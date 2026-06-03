Buon compleanno a Giovanna Berretti che festeggia 100 anni

Notizia in breve

Giovanna Berretti, residente a Cozzano, ha compiuto 100 anni. La donna ha celebrato il traguardo insieme alle figlie, due nipoti e due bisnipoti. La festa si è svolta in un ambiente familiare, con la presenza di parenti stretti che le hanno dedicato momenti di gioia e affetto. La ricorrenza si è svolta in un’atmosfera conviviale, con i familiari che hanno condiviso il giorno speciale.