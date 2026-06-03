Bue allo Spiedo al Parco degli Elcini di Genazzano

Parco degli Elcini, a Genazzano, è pronto ad accogliere la IV edizione del "Bue allo Spiedo", la manifestazione enogastronomica dedicata alla memoria di Luca Angelucci.Un appuntamento che coniuga tradizione, convivialità e solidarietà, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di AIL Roma –. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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