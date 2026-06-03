’Brunella d’oro’ pioggia di premi Studenti di medie e liceo in campo
La cerimonia di consegna della Brunella d’Oro si è svolta in una sala consiliare affollata, con studenti di medie e liceo presenti in rappresentanza delle scuole locali. La premiazione è considerata la più importante riconoscenza cittadina. La manifestazione ha visto la consegna di numerosi premi, con un’attenzione particolare ai giovani che si sono distinti in vari ambiti. La sala si è riempita di familiari, insegnanti e cittadini durante l’evento.
Sala consiliare gremita ad Aulla per la cerimonia di assegnazione della Brunella d’Oro, la più importante benemerenza cittadina. Presenti le classi delle scuole medie e del liceo Leopardi. Anche quest’anno la scelta non è stata semplice, considerando il grande numero di persone originarie di Aulla, o comunque legate alla città per studio o lavoro, che si distinguono nei rispettivi ambiti. La giuria, composta da Riccardo Boggi, Alessandra Colombo, Lorella Giuli, Manuela Schiasselloni, Barbara Sisti, presidenti e rappresentanti di associazioni culturali aullesi, insieme a Grazia Tortoriello, delegata comunale alla Cultura, e presieduta dal sindaco Roberto Valettini, ha assegnato la Brunella d’Oro a Gianfranco Angeloni, Carlotta Antoniotti, Achille Guastalli, Marcello Lo Presti, Roberto Martinelli, Dorina Pietrini e Serena Vasoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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