’Brunella d’oro’ pioggia di premi Studenti di medie e liceo in campo

Notizia in breve

La cerimonia di consegna della Brunella d’Oro si è svolta in una sala consiliare affollata, con studenti di medie e liceo presenti in rappresentanza delle scuole locali. La premiazione è considerata la più importante riconoscenza cittadina. La manifestazione ha visto la consegna di numerosi premi, con un’attenzione particolare ai giovani che si sono distinti in vari ambiti. La sala si è riempita di familiari, insegnanti e cittadini durante l’evento.