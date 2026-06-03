Dieci anni dopo la Brexit, il sistema politico britannico mostra segni di collasso e il populismo si rafforza. Le promesse fatte dai sostenitori si sono rivelate false: il sistema sanitario non ha ricevuto fondi aggiuntivi dal taglio dei legami europei, e la crescita economica non si è riavviata come previsto. La situazione economica e politica del paese rimane instabile, senza i benefici promessi durante il processo di uscita dall’Unione Europea.

Questo articolo sulla Brexit è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Tutte le promesse dei sostenitori della Brexit si sono rivelate per quello che erano, pura propaganda, a cominciare dai 350 milioni di sterline a settimana che il Regno Unito avrebbe recuperato dai contributi al bilancio Ue per usarli per il suo servizio sanitario nazionale. La spesa sanitaria dal 2016 è salita, ma non c’è stato alcun «tesoretto» da Brexit a cui attingere. Ad aumentarla è stato prima il covid, poi l’arrivo del governo laburista di Keir Starmer dopo il decennio dei conservatori (erano loro a limitarla, non l’Unione europea). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brexit, 10 anni dopo: il sistema politico britannico è collassato, mentre il populismo avanza

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Jailing Politicians For Lying: Britain's Most Overdue Reform

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