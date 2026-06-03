Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 3 giugno 2026

Notizia in breve

Il 3 giugno 2026, una rapina a mano armata è avvenuta in un negozio nel centro della città, con il ladro che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nella stessa giornata, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli sulla strada principale, provocando il ferimento di tre persone. Inoltre, una manifestazione di protesta si è svolta davanti al municipio, con diversi partecipanti che hanno richiesto interventi immediati su questioni locali.