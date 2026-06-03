Il teatro Brancaccio annuncia la stagione 202627 con un nuovo musical dedicato a Raffaella Carrà e una serie di grandi classici. La produzione prevede l’interpretazione della protagonista femminile ancora da definire. Sul palco saranno rappresentati spettacoli che riproporranno alcuni dei più noti classici del teatro musicale. La programmazione include anche una rivisitazione di brani e numeri storici della Carrà. La stagione si svolgerà tra il 2026 e il 2027.

Chi interpreterà la protagonista del nuovo musical su Raffaella Carrà?. Quali grandi classici torneranno sul palco del Brancaccio nella nuova stagione?. Come cambierà la versione de Lo Schiaccianoci per il periodo natalizio?. Quali artisti famosi parteciperanno ai concerti della nuova programmazione?.? In Breve Audizioni per protagonista di Raffaella – Il Musical previste il 12 e 16 giugno. Claudio Gregori interpreta il ruolo principale in Assassinio sull’Orient Express. Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni tornano in Aggiungi un Posto a Tavola. Debutto di Aggiungi un Posto a Tavola all'Arena di Verona il 10 ottobre. Il Brancaccio svela il palinsesto 20262027 con un mix di grandi musical e nuovi debutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brancaccio 2026/27: tra il musical di Raffaella Carrà e i grandi classici

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Roma, Raffaella Carrà, il Musical

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