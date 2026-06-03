Braccianti bruciati vivi a Cosenza il procuratore | Anche il caporalato tra le piste | Meloni | L' Italia non arretra

Due braccianti sono stati trovati bruciati vivi a Cosenza. Le indagini si concentrano sul caporalato come possibile causa. Il procuratore ha dichiarato che anche questa pista viene valutata tra le ipotesi. La premier ha affermato che l’Italia non arretra nella lotta contro il fenomeno. La posizione delle autorità si concentra sulla verifica delle responsabilità e sulla prevenzione di ulteriori incidenti. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali.

"È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità". A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara. "L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato. Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud"., "Movente e contesto al momento non ha un carattere di forza perché stiamo lavorando da 48 ore", spiega il procuratore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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