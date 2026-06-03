bordighera iannuzzi non risponde al gip

Emanuel Iannuzzi, coinvolto in un procedimento giudiziario, ha scelto di non rispondere davanti al giudice. La madre della bambina deceduta, incontrando il padre della vittima, gli avrebbe detto: “Non sono stata io”. Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, non ha fornito dichiarazioni durante l’interrogatorio.

Emanuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, si avvale della facoltà di non rispondere. La madre della piccola Beatrice ha incontrato il padre della piccola vittima e gli avrebbe detto: “Non sono stata io” Bordighera, Iannuzzi si avvale della facoltà di non rispondere. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Emanuel Iannuzzi ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.Infatti, nella giornata di oggi si è svolto l’interrogatorio di garanzia in sede di convalida dell’arresto dinanzi al gip di Imperia, i difensori hanno consigliato all’indagato di non rispondere: “Non abbiamo ancora gli atti, di conseguenza la scelta più logica è farlo avvalere della facoltà di non rispondere”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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