Boom di nicotina illegale | l’80% del tabacco è fuori controllo

Come può l'80% del tabacco sfuggire al controllo delle autorità?. Perché le tasse sulle sigarette stanno alimentando il mercato criminale?. Quanto costa al bilancio federale il boom della nicotina illegale?. Quali sanzioni rischiano i negozianti che vendono prodotti clandestini?.? In Breve Consumo nicotina aumentato del 40% tra il 2017 e il 2025 in Australia.. Prezzo tabacco legale triplicato rispetto al 2016 rispetto a quello illecito costante.. Nuove sanzioni in Victoria prevedono multe da 370.000 dollari o 15 anni carcere.. Ryan Park e Chris Minns chiedono revisione accise per crisi costo della vita..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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