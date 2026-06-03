Bonus POS 2026 | recupero del 30% sulle commissioni digitali
Dal 2026, le imprese potranno recuperare il 30% delle commissioni sui pagamenti digitali tramite bonus POS. Per usufruire del credito, bisogna verificare quali commissioni sono agevolabili e quali invece sono escluse. Per compensare l’IVA con F24, è necessario presentare documenti bancari specifici che attestino le spese sostenute. Le regole valgono per i pagamenti elettronici effettuati con strumenti di pagamento digitale.
Come distinguere le commissioni agevolabili da quelle escluse dal credito?. Quali documenti bancari servono per compensare l'IVA tramite F24?. Perché l'integrazione tra POS e registratore di cassa è obbligatoria?. Cosa succede se i dati dichiarati non coincidono con quelli bancari?.? In Breve Recupero del 30% delle commissioni per imprese con ricavi sotto i 400.000 euro. Compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6916 dal mese successivo. Esclusione totale del credito d'imposta per le transazioni B2B tra soggetti IVA. Obbligo di integrazione tecnica tra terminali POS e registratori telematici nel 2026. Credito d’imposta Pos 2026: come recuperare il 30% delle commissioni elettroniche nel Modello Redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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