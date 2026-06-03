Bonus POS 2026 | recupero del 30% sulle commissioni digitali

Notizia in breve

Dal 2026, le imprese potranno recuperare il 30% delle commissioni sui pagamenti digitali tramite bonus POS. Per usufruire del credito, bisogna verificare quali commissioni sono agevolabili e quali invece sono escluse. Per compensare l’IVA con F24, è necessario presentare documenti bancari specifici che attestino le spese sostenute. Le regole valgono per i pagamenti elettronici effettuati con strumenti di pagamento digitale.