Una forte pioggia nella notte ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa l’area dell’ospedale San Donato. Le infiltrazioni d’acqua hanno causato sgocciolamenti all’interno di alcuni locali, ma nessun paziente è rimasto esposto all’acqua. Le squadre di emergenza sono intervenute per gestire le criticità e limitare i danni, senza registrare problemi di sicurezza o evacuazioni. La situazione è in fase di monitoraggio, mentre non sono stati segnalati danni strutturali significativi.

AREZZO – La bomba d’acqua che nella notte ha trasformato mezza città in una succursale dell’Acquapark non ha risparmiato nemmeno l’ospedale San Donato. E così, mentre fuori cadeva il diluvio universale, in alcune zone del presidio ospedaliero hanno fatto la loro comparsa infiltrazioni e sgocciolamenti indesiderati. Appena accertata la situazione, la direzione sanitaria e quella di presidio hanno messo in moto i tecnici per la messa in sicurezza delle aree interessate. Tradotto dal burocratese: tutti al lavoro per fermare l’acqua dove l’acqua non dovrebbe stare. Secondo quanto comunicato dall’Asl, le infiltrazioni non hanno però compromesso la sicurezza di pazienti e operatori. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bomba d’acqua sul San Donato: piove fuori, sgocciola anche dentro. Ma i pazienti restano all’asciutto

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