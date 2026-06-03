Bmw lanciate ad oltre 100 all' ora | regolamento di conti inseguimento e fuga a piedi

Nel pomeriggio del 2 giugno, nella periferia di una città padovana, due auto BMW si sono inseguite a oltre 100 kmh. La polizia è intervenuta dopo una telefonata di un automobilista, che ha segnalato l’inseguimento all’altezza di Pontevigodarzere. Durante la fuga, i conducenti sono scesi dalle vetture e sono fuggiti a piedi. Scene di inseguimento e fuga sono state segnalate intorno alle 17:30. Non sono stati riportati danni o feriti.

E' stato un pomeriggio movimentato quello di ieri 2 giugno a cavallo tra Pontevigodarzere e Vigodarzere. Due auto hanno dato vita ad una folle corsa durante la quale sarebbero stato sparati colpi da una scacciacani. Si indaga nel mondo dello spaccio Scene da Far West ieri pomeriggio 2 giugno nell'immediata periferia padovana. Alle 17,30 è pervenuta al 112 la telefonata di un automobilista che ha segnalato come all'altezza di Pontevigodarzere vi fossero due Bmw che si stavano inseguendo. Chi ha dato l'allarme ha riferito anche di aver udito colpi d'arma da fuoco. Dalla centrale operativa di via Rismondo sono state dirottate sul luogo dell'emergenza tutte le autoradio disponibili in strada. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Tenta la fuga prima in auto e poi a piedi dopo l'alt dei carabinieri: inseguimento sulla StataleUn individuo ha tentato di evitare un controllo dei carabinieri sulla statale, prima cercando di scappare in auto e successivamente a piedi.

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