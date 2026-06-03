Biblofestival week-end di appuntamenti fra Mozzo Presezzo e Osio Sopra

Da bergamonews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo fine settimana di giugno, Biblofestival si svolge tra Mozzo, Presezzo e Osio Sopra, con numerosi eventi dedicati a bambini e famiglie. La manifestazione prevede incontri, attività e appuntamenti vari rivolti a giovani partecipanti. I programmi si svolgono nelle diverse località coinvolte, offrendo un calendario ricco di iniziative per il pubblico familiare. L’evento prosegue con ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane.

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Il primo week-end di giugno, Biblofestival fa tappa a Mozzo, Presezzo e Osio Sopra con tanti e diversi appuntamenti per bambine, bambini e famiglie. Tutto gratuito e garantito anche in caso di pioggia. – Sabato 6 giugno a Mozzo un intero pomeriggio all’insegna del divertimento con giochi, storie, incontro con l’autore e teatro di strada. Gli eventi sono organizzati all’esterno e a al parco della Biblioteca Comunale in via Orobie 1. In caso di maltempo ci si sposterà negli spazi interni della biblioteca a all’auditorium “A.M. Mozzoni” situato a fianco della biblioteca. Si parte alle 15 con il “Laboratorio di ombre cinesi” del Teatro Pane e Mate, a cura di Salvatore Fiorini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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