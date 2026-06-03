Bibi umiliato da Trump L’opposizione lo incalza
Benyamin Netanyahu è stato criticato pubblicamente dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito il suo governo inefficace e ha suggerito di cambiare leadership. La dichiarazione è avvenuta poco prima dell’inizio della campagna elettorale in Israele, prevista per l’autunno. L’opposizione politica ha subito approfittato delle parole di Trump per attaccare Netanyahu e rafforzare le proprie posizioni. La situazione politica nel paese resta tesa, con le elezioni che si avvicinano.
IsraeleUsa Axios riferisce di telefonate tra i due colme di insulti. L’intervento della Casa bianca apre nuove crepe nel rapporto con Netanyahu IsraeleUsa Axios riferisce di telefonate tra i due colme di insulti. L’intervento della Casa bianca apre nuove crepe nel rapporto con Netanyahu Si fa in salita la strada di Benyamin Netanyahu verso la riconferma al comando di Israele. Mentre sta per cominciare la campagna per le elezioni che si terranno all’inizio dell’autunno, la posizione del premier di destra continua a indebolirsi. I colpi più duri, in questi ultimi giorni, li sta ricevendo proprio dall’alleato di ferro Donald Trump. Più voci si sono levate contro Netanyahu dopo l’intervento del presidente americano volto a frenare attacchi israeliani su larga scala contro i sobborghi meridionali di Beirut. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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