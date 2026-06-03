Bibi umiliato da Trump L’opposizione lo incalza

Notizia in breve

Benyamin Netanyahu è stato criticato pubblicamente dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito il suo governo inefficace e ha suggerito di cambiare leadership. La dichiarazione è avvenuta poco prima dell’inizio della campagna elettorale in Israele, prevista per l’autunno. L’opposizione politica ha subito approfittato delle parole di Trump per attaccare Netanyahu e rafforzare le proprie posizioni. La situazione politica nel paese resta tesa, con le elezioni che si avvicinano.