Sabato 20 giugno, a San Salvatore di Manfredonia, Villa Artemide ha ospitato il primo evento estivo dell’anno, il “Bianco di Luna”. La villa si è trasformata per una serata dedicata al white party, con decorazioni e luci che hanno creato un’atmosfera luminosa e festosa. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso, con musica e intrattenimento fino a tarda notte.

Sabato 20 giugno, a San Salvatore di Manfredonia, Villa Artemide si trasforma per la prima serata estiva dell'anno. Si chiama Bianco di Luna, un white party all'aperto nel giardino del Gargano, sotto le stelle di giugno. La serata prevede un ticket da 35 euro che include 5 food corner e 1 beverage.Nel giardino troverete il caciocavallo impiccato alla brace, gli spaghetti all'assassina, il panzerotto fritto, lo spiedo di carne e il tiramisù. E in più, l'angolo del casaro della Cooperativa San Salvatore che lavora in diretta, uno dei momenti che chi conosce Villa Artemide aspetta sempre. A fare da colonna sonora alla notte ci pensano il DJ Set di Beppe Pacillo e la musica e animazione di Gio & Trio Italiano, con il travolgente ritmo della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bianco di Luna: il white party che apre l’estate a Villa Artemide

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