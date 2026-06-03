Bestiario di Bari Mostri e sogni di pietra

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 18.30 si terrà una visita guidata dedicata al bestiario di Bari, con un focus sui mostri e i sogni di pietra. L’evento si svolge nel periodo dell’anno in cui la luce si affievolisce e il giorno si trasforma in ombra. Il percorso si concentra sul bestiario medievale e sul linguaggio simbolico associato a queste figure.