Bestiario di Bari Mostri e sogni di pietra
Notizia in breve
Sabato 6 giugno alle 18.30 si terrà una visita guidata dedicata al bestiario di Bari, con un focus sui mostri e i sogni di pietra. L’evento si svolge nel periodo dell’anno in cui la luce si affievolisce e il giorno si trasforma in ombra. Il percorso si concentra sul bestiario medievale e sul linguaggio simbolico associato a queste figure.
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Sabato 06 giugno – ore 18.30Nel momento dell’anno in cui la luce si fa più fragile e il giorno cede spazio all’ombra, vi accompagneremo in un percorso guidato carico di mistero e suggestione, dedicato al bestiario medievale e al linguaggio simbolico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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