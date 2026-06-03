Bestiario di Bari Mostri e sogni di pietra

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle 18.30 si terrà una visita guidata dedicata al bestiario di Bari, con un focus sui mostri e i sogni di pietra. L’evento si svolge nel periodo dell’anno in cui la luce si affievolisce e il giorno si trasforma in ombra. Il percorso si concentra sul bestiario medievale e sul linguaggio simbolico associato a queste figure.

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Sabato 06 giugno – ore 18.30Nel momento dell’anno in cui la luce si fa più fragile e il giorno cede spazio all’ombra, vi accompagneremo in un percorso guidato carico di mistero e suggestione, dedicato al bestiario medievale e al linguaggio simbolico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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