Berrettini shock in campo! Cosa è successo

Durante il match tra Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros, il giocatore italiano ha accusato un improvviso infortunio che lo ha costretto a interrompere il gioco. La partita è stata sospesa e il pubblico è rimasto in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Berrettini. La sfida si era svolta con un punteggio equilibrato prima dell’interruzione. La presenza di almeno un azzurro in semifinale sembrava certo, ma l’infortunio ha modificato le previsioni.

Doveva essere una serata storica per il tennis italiano. Un derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros, con la certezza di portare almeno un azzurro in semifinale accanto a Flavio Cobolli, già qualificato dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime. Invece, a poche ore dalla sfida, è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire. Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo, costretto a fermarsi ancora una volta per un problema fisico. Una decisione dolorosa che interrompe il suo splendido percorso parigino e che arriva proprio quando il romano sembrava aver ritrovato continuità e fiducia dopo anni segnati da infortuni e stop forzati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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