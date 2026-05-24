Dove vedere Roland Garros 2026 | streaming gratis e diretta TV in chiaro? Tutto quello che c’è da sapere

Dal 24 maggio al 7 giugno si svolgerà a Parigi il torneo di tennis sui campi di terra battuta. L'evento, uno dei quattro dello Slam, si svolge in Francia e si focalizza su partite di singolare e doppio maschile e femminile. La competizione sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e sarà possibile seguire alcuni match anche in streaming gratuito. La manifestazione si disputa sui campi rossi e prevede incontri con giocatori di livello internazionale.

Parigi torna a vestirsi di rosso. Dal 24 maggio al 7 giugno il Roland Garros riaccende i riflettori sullo Slam più affascinante e imprevedibile della stagione, quello dove la terra battuta amplifica ogni dettaglio: la resistenza fisica, la pazienza tattica, la tenuta mentale. L’edizione di quest’anno si apre con un cambio di gerarchie che rende. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Musetti-Alcaraz, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Eurosport o DAZN? Dove vedere Roland Garros. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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