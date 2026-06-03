benevento e cividale del friuli unite dalla storia longobarda

A Benevento e Cividale del Friuli si svolge una serata dedicata alla storia longobarda, con rievocazioni in costume e approfondimenti. L’evento si tiene al Museo del Sannio e prevede attività che ripercorrono aspetti della presenza longobarda nelle due città. Sono previste rappresentazioni storiche e discussioni sul periodo, senza ulteriori dettagli su relatori o programma specifico.

Benevento ospiterà un appuntamento straordinario che unisce idealmente il Sud e il Nord Italia sotto la comune eredità storica longobarda. Presso l’Auditorium Vergineo del Museo del Sannio e, a seguire, nello splendido scenario del Chiostro di Santa Sofia – patrimonio mondiale dell’UNESCO – si terrà la manifestazione culturale “Due città una storia. Ragioni di un gemellaggio – Sulle tracce dei Longobardi”. L’evento nasce nell’ambito del gemellaggio ufficiale tra il Lions Club Benevento Host e il Lions Club Cividale del Friuli-Manzano. Le due città, capitali storiche dei due più importanti ducati longobardi d’Italia, celebrano così un legame millenario fatto di cultura, arte e identità condivisa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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