Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli | la lista Cividale in salute

A Cividale del Friuli si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e tra le liste in campo c’è anche “Cividale in salute”, che sostiene il candidato sindaco Fabio Antonio Manzini. La lista è composta da diversi aspiranti consiglieri: tra loro, Simona Liguori, nata nel 1968, Riccardo Braid, nato nel 1954, Laura Canci, nata nel 1999, e Marcello Cepparulo, nato nel 1945.

Gli aspiranti consiglieri della lista “Cividale in salute” a sostegno del candidato sindaco Fabio Antonio Manzini SIMONA LIGUORInata il 25091968 a CARBONIA (CA)RICCARDO BRAIDAnato il 18031954 a MANZANO (UD)LAURA CANCIANInata il 11091999 a UDINEMARCELLO CEPPARULOnato il 29061945 a.🔗 Leggi su Udinetoday.it DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI ... | 21/04/2026 Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il... Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Fratelli d'Italia - Civica Balloch"Gli aspiranti consiglieri della lista “Fratelli d'Italia - Civica Balloch” a sostegno del candidato sindaco Attilio Vuga GIUSEPPE RUOLOnato il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni, parte la corsa in undici comuni; Elezioni in 11 centri del Friuli Venezia Giulia: ecco chi sono tutti i candidati sindaci e le liste presentate; Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista Forza Cividale con i civici per Cividale; UDINE | DEPOSITATE LE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO: COINVOLTI …. Elezioni, parte la corsa in undici comuniMini-tornata amministrativa di fine maggio, ecco tutti i candidati a sindaco. 35 mila elettori alle urne. A Cividale, centrodestra diviso ... rainews.it Il romanzo nero del centrodestra cividalese: i tradimenti, le accuse, la coalizione sbriciolata (e chi sorride sornione)Pugnalata alle spalle. Così si sente la sindaca uscente Daniela Bernardi. Nel mirino Novelli, regista della svolta su Vuga. Vi raccontiamo tutti i risvolti della telenovela elettorale che sta intere ... udinetoday.it Buona domenica! Oggi vi aspettiamo a Cividale del Friuli in una corte nascosta nel cuore della città, dove il profumo della primavera e il talento di artigiani trasformano passioni in piccoli capolavori: il Civi Design Market a cura di Noi dell'arte col patrocinio de - facebook.com facebook Tre persone sono state arrestate, una a Cividale del Friuli (Udine) dai poliziotti del commissariato e due a Torino da agenti #Squadramobile, sono tutti accusati di truffa ad anziani. #essercisempre #17aprile poliziadistato.it/articolo/1669e… x.com