Beneficenza e comunità nella passeggiata in ricordo di Graziella Buoncompagni

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà la prima “Passeggiata solidale in ricordo di Graziella Boncompagni”, organizzata dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori. L’evento si svolgerà all’aperto e ha come obiettivo la beneficenza e il rafforzamento della comunità. La passeggiata invita i partecipanti a condividere un momento di solidarietà e memoria, senza specificare il percorso o le modalità di partecipazione. La giornata si concentra sulla promozione di iniziative di beneficenza attraverso attività all’aperto.