Beneficenza e comunità nella passeggiata in ricordo di Graziella Buoncompagni
Sabato 6 giugno si terrà la prima “Passeggiata solidale in ricordo di Graziella Boncompagni”, organizzata dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori. L’evento si svolgerà all’aperto e ha come obiettivo la beneficenza e il rafforzamento della comunità. La passeggiata invita i partecipanti a condividere un momento di solidarietà e memoria, senza specificare il percorso o le modalità di partecipazione. La giornata si concentra sulla promozione di iniziative di beneficenza attraverso attività all’aperto.
Una mattinata all’insegna di beneficenza, comunità e memoria. Sabato 6 giugno è in programma la prima “Passeggiata solidale in ricordo di Graziella Boncompagni” che, organizzata dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori, proporrà una nuova esperienza dove l’attività all’aria aperta diventerà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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