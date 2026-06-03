Beneficenza e comunità nella passeggiata in ricordo di Graziella Buoncompagni

Da arezzonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà la prima “Passeggiata solidale in ricordo di Graziella Boncompagni”, organizzata dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori. L’evento si svolgerà all’aperto e ha come obiettivo la beneficenza e il rafforzamento della comunità. La passeggiata invita i partecipanti a condividere un momento di solidarietà e memoria, senza specificare il percorso o le modalità di partecipazione. La giornata si concentra sulla promozione di iniziative di beneficenza attraverso attività all’aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una mattinata all’insegna di beneficenza, comunità e memoria. Sabato 6 giugno è in programma la prima “Passeggiata solidale in ricordo di Graziella Boncompagni” che, organizzata dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori, proporrà una nuova esperienza dove l’attività all’aria aperta diventerà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una passeggiata solidale in ricordo di Graziella BuoncompagniSabato 6 giugno si svolgerà la prima edizione di una passeggiata solidale dedicata a una figura di riferimento.

Addio a Buoncompagni. La pioniera degli orafiE’ morta a 86 anni Graziella Buoncompagni (nella foto), prima imprenditrice orafa di Arezzo e figura simbolo del distretto orafo locale, una pioniera del distretto orafo aretino. Nata nel 1939, aveva ... lanazione.it

Una passeggiata solidale in ricordo di Graziella BuoncompagniL’appuntamento, promosso dalla Fondazione Graziella, sarà sabato 6 giugno nelle colline intorno a Campoluci ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web