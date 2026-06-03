Belgio francofono cresce la protesta delle scuole contro la riforma dell’istruzione

Il dibattito sulla riforma dell’istruzione nella Fédération Wallonie-Bruxelles entra nella fase decisiva mentre il Parlamento della comunità francofona del Belgio si prepara a esprimersi sul provvedimento. Nelle ultime settimane, infatti, si è ampliata la mobilitazione di insegnanti, studenti e organizzazioni sindacali che contestano alcuni aspetti della riforma, ritenuti penalizzanti per il sistema scolastico. Al centro della protesta c’è il collettivo Mars Attacks!, nato in una scuola del comune di Ixelles e progressivamente esteso ad altre realtà educative del territorio, raccogliendo oggi l’adesione di oltre 250 istituti del Belgio francofono. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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