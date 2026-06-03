Beatrice Colli ha spiegato di aver risolto un problema al tallone. La campionessa ha aggiunto che ci vorranno due anni per raggiungere il livello di prestazioni desiderato. L’intervista è stata trasmessa nell’ultima puntata di OA Focus, programma disponibile sul canale YouTube di OA Sport. Colli ha parlato delle sue tempistiche di recupero e dei passi necessari per migliorare le sue prestazioni sportive.

Beatrice Colli è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La campionessa di arrampicata sportiva ha toccato diversi argomenti su un sport che è la sua vita e che sta cambiando molto negli ultimi anni. La nativa di Colico inizia proprio dallo sport che pratica: “ Credo che l’arrampicata stia diventando uno sport gigantesco. Sono orgogliosa di fare parte della crescita di questo sport. Molti si stanno appassionando a questa disciplina. Li capisco, quando inizi poi ti appassioni di sicuro”. Come si vive la rapidissima speed? “La parte di speed è 15 metri e non hai tempo per avere paura. L’unica cosa che fai è arrivare lassù e spingere il bottone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Beatrice Colli: “Ho risolto un problema al tallone. Mi servono 2 anni per il salto di qualità”

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