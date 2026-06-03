Battipaglia camion si ribalta sulla provinciale Aversana | morto un 29enne

A Battipaglia, lungo via Spineta, un camion si è ribaltato sulla provinciale Aversana. Un uomo di 29 anni che era a bordo del veicolo è morto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia a Battipaglia lungo via Spineta. Un giovane di 29 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento di un mezzo pesante. Ricoverato in ospedale l’autista. Indagini in corso sulla dinamica. Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Battipaglia, dove un camion frigorifero si è ribaltato lungo la strada provinciale Aversana provocando la morte di un giovane di 29 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12 in via Spineta. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante, che viaggiava senza carico, ha perso stabilità fino a ribaltarsi. A perdere la vita è stato il passeggero del mezzo, un giovane di 29 anni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Tragedia sull'Aversana: camion si ribalta nei pressi del fiume Tusciano, muore un trentenne

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