Bassi ha dichiarato che nell’assemblea provinciale si è svolta poca discussione, definendola avvilente. Ha riferito che il dibattito tra i membri eletti con la sua mozione è stato limitato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o esiti specifici dell’incontro. La sua osservazione si concentra sulla qualità del confronto all’interno dell’assemblea. Non sono state annunciate ulteriori azioni o sviluppi legati alla vicenda.

"Con il gruppo dei membri dell’ assemblea provinciale eletti nelle liste della nostra mozione, valuteremo con spirito costruttivo come si muoverà la segreteria Bartalini, che tipo di organizzazione vorrà dare al partito, con quell’urgenza che riteniamo necessaria, e con quale atteggiamento si porrà nei nostri confronti". è la nota diffusa a fine congresso Pd da Giacomo Bassi, la cui componente (’ Radici nel futuro ’) avrà circa una quarantina di membri sui 250 dell’assemblea provinciale. Il bilancio è considerato soddisfacente anche perché "lo schieramento di forze impari, allestito sul territorio a sostegno del candidato Bartalini, non poteva che produrre un risultato del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bassi: "C’è stata poca discussione, avvilente"

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